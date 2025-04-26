Україна: Друга ліга

Відбулася низка матчів Другої ліги України.

Сьогодні, 26 квітня, пройшла низка матчів Другої ліги України у сезоні-2024/25.

Група А

У першому матчі дубль Полісся розгромило Реверу 1908 з рахунком 4:1. У складі житомирської команди забивали Микитюк, Авраменко та Бітон, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Гуменяк, який реалізував пенальті.

Полісся-2 — Ревера 1908 4:1

Голи: Бітон, 16, 26, Микитюк, 39, Авраменко, 88 — Гуменяк, 84 (пен).

У другій зустрічі дубль львівського Руху поступився Пробію з рахунком 0:2. Авторами голів стали Феліпович та Палагнюк.

Рух-2 — Пробій 0:2

Голи: Феліпович, 18, Палагнюк, 19.

У третьому поєдинку Ужгород на своєму полі обіграв Реал Фарму із рахунком 4:2. У складі господарів поля забивали Вишневський (пенальті), Кічун та Коваленко (дубль). У гостей результативні удари на рахунку Щербака та Марченка.

Ужгород — Реал Фарма 4:2

Голи: Коваленко, 2, 48, Вишневський, 36 (пен), Кічун, 60 — Щербак, 50, Марченко, 72.

У четвертій зустрічі Скала 1911 поділила очки з Вільхівцями. Матч закінчився із рахунком 2:2. Господарі поля відкрили рахунок на 18 хвилині зусиллями Кравченка, але потім Глагола та Тимошенко вивели вперед гостей, але Скала врятувалася на 89 хвилині завдяки голу Гарькавенка.

Скала 1911 — Вільхівці 2:2

Голи: Кравченко, 18, Гарькавенко, 89 — Глагола, 57, Тимошенко, 77.

Насамкінець Куликів-Білка обіграла Самбір-Ниву-2 з рахунком 3:0. Авторами голів стали Равлик, Кос та Ничипоренко.

Куликів-Білка — Самбір-Нива-2 3:0

Голи: Равлик, 32, Кос, 65, Ничипоренко, 90+5 (пен).

Група Б

У першому матчі Тростянець поділив очки із Черніговом. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Тростянець — Чернігів 0:0

У другій зустрічі дубль Металіста 1925 в гостях мінімально обіграв дубль Олександрії з рахунком 1:0, а єдиний м'яч забив Долгий, який зрізав м'яч у свої ворота на 68 хвилині.

Олександрія-2 — Металіст 1925-2 0:1

Голи: Долгий, 68 (аг).

Київський Локомотив вирвав перемогу над Гірником-Спорт із рахунком 1:0 завдяки точному удару у виконанні Єсаулова на другій компенсованій хвилині до другого тайму.

Локомотив — Гірник-Спорт 1:0

Гол: Єсаулов, 90+2.

В останній грі вінницька Нива обіграла Чайку з рахунком 2:1. Господарі поля відкрили рахунок на десятій хвилині зусиллями Петленка, після чого на 62 хвилині Гуськов зрівняв цифри на табло, але за три хвилини Власенко приніс перемогу Ниві.

Нива — Чайка 2:1

Голи: Петленко, 10, Власенко, 65 — Гуськов, 62.