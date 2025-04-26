Відбулася низка матчів Другої ліги України.
Ужгород - Ревера-1908, ФК Ужгород
26 квітня 2025, 18:10
Сьогодні, 26 квітня, пройшла низка матчів Другої ліги України у сезоні-2024/25.
Група А
У першому матчі дубль Полісся розгромило Реверу 1908 з рахунком 4:1. У складі житомирської команди забивали Микитюк, Авраменко та Бітон, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Гуменяк, який реалізував пенальті.
Полісся-2 — Ревера 1908 4:1
Голи: Бітон, 16, 26, Микитюк, 39, Авраменко, 88 — Гуменяк, 84 (пен).
У другій зустрічі дубль львівського Руху поступився Пробію з рахунком 0:2. Авторами голів стали Феліпович та Палагнюк.
Рух-2 — Пробій 0:2
Голи: Феліпович, 18, Палагнюк, 19.
У третьому поєдинку Ужгород на своєму полі обіграв Реал Фарму із рахунком 4:2. У складі господарів поля забивали Вишневський (пенальті), Кічун та Коваленко (дубль). У гостей результативні удари на рахунку Щербака та Марченка.
Ужгород — Реал Фарма 4:2
Голи: Коваленко, 2, 48, Вишневський, 36 (пен), Кічун, 60 — Щербак, 50, Марченко, 72.
У четвертій зустрічі Скала 1911 поділила очки з Вільхівцями. Матч закінчився із рахунком 2:2. Господарі поля відкрили рахунок на 18 хвилині зусиллями Кравченка, але потім Глагола та Тимошенко вивели вперед гостей, але Скала врятувалася на 89 хвилині завдяки голу Гарькавенка.
Скала 1911 — Вільхівці 2:2
Голи: Кравченко, 18, Гарькавенко, 89 — Глагола, 57, Тимошенко, 77.
Насамкінець Куликів-Білка обіграла Самбір-Ниву-2 з рахунком 3:0. Авторами голів стали Равлик, Кос та Ничипоренко.
Куликів-Білка — Самбір-Нива-2 3:0
Голи: Равлик, 32, Кос, 65, Ничипоренко, 90+5 (пен).
Група Б
У першому матчі Тростянець поділив очки із Черніговом. Матч закінчився із рахунком 0:0.
Тростянець — Чернігів 0:0
У другій зустрічі дубль Металіста 1925 в гостях мінімально обіграв дубль Олександрії з рахунком 1:0, а єдиний м'яч забив Долгий, який зрізав м'яч у свої ворота на 68 хвилині.
Олександрія-2 — Металіст 1925-2 0:1
Голи: Долгий, 68 (аг).
Київський Локомотив вирвав перемогу над Гірником-Спорт із рахунком 1:0 завдяки точному удару у виконанні Єсаулова на другій компенсованій хвилині до другого тайму.
Локомотив — Гірник-Спорт 1:0
Гол: Єсаулов, 90+2.
В останній грі вінницька Нива обіграла Чайку з рахунком 2:1. Господарі поля відкрили рахунок на десятій хвилині зусиллями Петленка, після чого на 62 хвилині Гуськов зрівняв цифри на табло, але за три хвилини Власенко приніс перемогу Ниві.
Нива — Чайка 2:1
Голи: Петленко, 10, Власенко, 65 — Гуськов, 62.