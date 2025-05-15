Україна: Перша ліга

Матч 8-го туру Першої ліги офіційно скасовано, ПФЛ зафіксувала невиїзд кременчуцької команди та передала справу до КДК УАФ.

Кремінь повідомив про неможливість взяти участь у матчі проти Миная, який мав відбутися 17 травня в рамках восьмого туру другого етапу чемпіонату України серед команд Першої ліги. Причиною стала складна фінансова ситуація в клубі, через яку команда не змогла організувати виїзд на Закарпаття.

У відповідь на офіційне звернення клубу, Професіональна футбольна ліга України ухвалила рішення визнати матч таким, що не відбувся, зафіксувала невиїзд Кременя та передала матеріали до Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ для подальшого розгляду.

Наразі Кремінь з 14 очками перебуває на останній сходинці групи на вибування. Його суперник, Минай, має 23 очки та займає шосте місце, зберігаючи шанси на збереження прописки в Першій лізі.