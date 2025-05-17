Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Металіст 1925 - Епіцентр, ФК Епіцентр
17 травня 2025, 17:55
Сьогодні, 17 травня, пройшли два матчі у рамках другого етапу Першої ліги України у сезоні-2024/25.
Чемпіонська група
Харківський Металіст 1925 в домашньому поєдинку поступився Епіцентру з рахунком 1:3.
У складі харків'ян відзначився капітан Владлен Юрченко, а у чемпіонського Епіцентру авторами голів стали Данило Кравчук, Іван Бендера та Андрій Беженар.
Металіст 1925 — Епіцентр 1:3
Голи: Юрченко, 27 — Кравчук, 12, Бендера, 44, Беженар, 50.
Група на вибування
Фенікс-Маріуполь у гостях здобув перемогу над Поділлям з рахунком 2:1.
Гості відкрили рахунок на 40 хвилині зусиллями Андрія Богданова, після чого на 62 хвилині перевагу Маріуполя подвоїв Руслан Непейпієв. За хвилину господарі поля відповіли точним ударом Вадима Шавріна.
Поділля — Фенікс-Маріуполь 1:2
Голи: Шаврін, 63 — Богданов, 40, Непейпієв, 62.