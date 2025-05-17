Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 17 травня, пройшли два матчі у рамках другого етапу Першої ліги України у сезоні-2024/25.

Чемпіонська група

Харківський Металіст 1925 в домашньому поєдинку поступився Епіцентру з рахунком 1:3.

У складі харків'ян відзначився капітан Владлен Юрченко, а у чемпіонського Епіцентру авторами голів стали Данило Кравчук, Іван Бендера та Андрій Беженар.

Металіст 1925 — Епіцентр 1:3

Голи: Юрченко, 27 — Кравчук, 12, Бендера, 44, Беженар, 50.

Група на вибування

Фенікс-Маріуполь у гостях здобув перемогу над Поділлям з рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на 40 хвилині зусиллями Андрія Богданова, після чого на 62 хвилині перевагу Маріуполя подвоїв Руслан Непейпієв. За хвилину господарі поля відповіли точним ударом Вадима Шавріна.

Поділля — Фенікс-Маріуполь 1:2

Голи: Шаврін, 63 — Богданов, 40, Непейпієв, 62.