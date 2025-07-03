Україна: Перша ліга

Волочиський клуб продовжує активну підготовку до сезону, підписавши ще трьох виконавців у різні лінії.

Агробізнес із Волочиська продовжує активно працювати на трансферному ринку. До складу команди приєдналися ще троє новачків, які мають підсилити оборону та атаку колективу Олександра Чижевського.

Оборонну лінію укріпили 21-річний Андрій Боровський, який раніше виступав за кременчуцький Кремінь, та 29-річний Сергій Палюх, що останнім часом захищав кольори Фенікса з Маріуполя.

До атакувальної групи приєднався 25-річний форвард Назарій Богомаз, котрий грав за Ужгород.

Нагадаємо, Рух не зміг обіграти Агробізнес у контрольному матчі.