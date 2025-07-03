Агробізнес із Волочиська продовжує активно працювати на трансферному ринку. До складу команди приєдналися ще троє новачків, які мають підсилити оборону та атаку колективу Олександра Чижевського.

Оборонну лінію укріпили 21-річний Андрій Боровський, який раніше виступав за кременчуцький Кремінь, та 29-річний Сергій Палюх, що останнім часом захищав кольори Фенікса з Маріуполя.

До атакувальної групи приєднався 25-річний форвард Назарій Богомаз, котрий грав за Ужгород.

Нагадаємо, Рух не зміг обіграти Агробізнес у контрольному матчі.