Волочиський клуб продовжує активну підготовку до сезону, підписавши ще трьох виконавців у різні лінії.
Фото - Агробізнес
03 липня 2025, 16:50
Агробізнес із Волочиська продовжує активно працювати на трансферному ринку. До складу команди приєдналися ще троє новачків, які мають підсилити оборону та атаку колективу Олександра Чижевського.
Оборонну лінію укріпили 21-річний Андрій Боровський, який раніше виступав за кременчуцький Кремінь, та 29-річний Сергій Палюх, що останнім часом захищав кольори Фенікса з Маріуполя.
До атакувальної групи приєднався 25-річний форвард Назарій Богомаз, котрий грав за Ужгород.
Нагадаємо, Рух не зміг обіграти Агробізнес у контрольному матчі.