Україна: Перша ліга

Чернівецька команда підписала ще одного новачка із УПЛ.

Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Євгеном Підлепенцем.

Угода з 26-річним українцем розрахована до літа 2027 року. У складі чернівецької команди футболіст виступатиме під 12 номером.

Останнім клубом Підлепенця були Карпати, де минулого сезону він провів 26 матчів, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Буковина підписала одразу чотирьох гравців Оболоні.