Чернівецька команда підписала ще одного новачка із УПЛ.
Євген Підлепенць, ФК Буковина
08 липня 2025, 12:00
Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Євгеном Підлепенцем.
Угода з 26-річним українцем розрахована до літа 2027 року. У складі чернівецької команди футболіст виступатиме під 12 номером.
Останнім клубом Підлепенця були Карпати, де минулого сезону він провів 26 матчів, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Буковина підписала одразу чотирьох гравців Оболоні.