L'equipe: Дракслер обойдется ПСЖ в 36 миллионов евро

Полузащитник Вольфсбурга Юлиан Дракслер, судя по всему, выбрал ПСЖ.
ЮЛИАН ДРАКСЛЕР, TWITTER.COM/ESPNFC
22 декабря 2016, 19:03
Bundesliga Spotlight со ссылкой на L'equipe информирует о том, что немецкий и французский клубы ударили по рукам относительно трансферной стоимости 23-летнего футболиста Волков. Чемпион Франции заплатит за Дракслера 36 миллионов евро. Эту же информацию подтверждает и RMC.
В гонке за атакующим хавбеком ПСЖ опередил два английских клуба — Арсенал и Ливерпуль, а также испанскую Севилью.
В текущем сезоне Дракслер провел 13 матчей в Бундеслиге и один поединок в Кубке Германии. На счету игрока две голевые передачи.