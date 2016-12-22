L'equipe: Дракслер обойдется ПСЖ в 36 миллионов евро

Франция

Полузащитник Вольфсбурга Юлиан Дракслер, судя по всему, выбрал ПСЖ.

Bundesliga Spotlight со ссылкой на L'equipe информирует о том, что немецкий и французский клубы ударили по рукам относительно трансферной стоимости 23-летнего футболиста Волков. Чемпион Франции заплатит за Дракслера 36 миллионов евро. Эту же информацию подтверждает и RMC.

В гонке за атакующим хавбеком ПСЖ опередил два английских клуба — Арсенал и Ливерпуль, а также испанскую Севилью.