Германия

Защитник Боруссии М Тони Янчке продлил контракт с клубом до июня 2021 года.

Тони Янчке познавал азы футбола в академии гладбахской Боруссии, дебютировал в Бундеслиге в 18-летнем возрасте 29 ноября 2008 года и до сих пор остается верен Жеребцам. И никого не удивило, что Тони продлил свой контракт с Боруссией еще на 4 года.

"Тони у нас в команде 11 лет и стал ключевым футболистом и лидером коллектива, - приводит слова спортивного директора клуба Макса Эберля официальный сайт Боруссии М. — Поэтому мы с радостью сообщаем, что Тони Янчке остается с нами!"

"Меня все устраивает в Боруссии, поэтому решение продлить контракт стало естественным, — сказал Янчке. — У нас блестящая команда, отличный клуб и великолепные фаны. Что еще нужно профессиональному футболисту?"

Янчке отыграл за Жеребцов 236 матчей, в которых забил 5 мячей.