Италия

Вингер Ювентуса Марко Пьяца получил серьезное повреждение, которое больше не позволит ему выйти на поле в нынешнем сезоне.

21-летний футболист cборной Хорватии был заменен во время поединка против Эстонии из-за травмы, что тут же обеспокоило представителей Ювентуса. К сожалению, опасения итальянского клуба были не напрасны, ведь после медицинского обследования выяснилось, что повреждение Марко оказалось очень серьезным.

"Обследование МРТ выявило у Пьяцы разрыв передней крестообразной связки колена", — подтвердила Федерация футбола Хорватии через свой аккаунт в Twitter, пожелав Марко скорейшего выздоровления.

Лечение данной травмы обычно занимает минимум шесть месяцев, а потому для Пьяцы нынешний сезон совершенно точно закончен.