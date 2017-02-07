Испания

Football.ua подводит итоги двадцать первого тура чемпионата Испании.

Давно такого не было, чтобы в туре не успели сыграть целых два матча. Помешал командам выйти на поле мощный шторм, о котором поговорим ниже. А вот остальные коллективы смогли с разным успехом провести свои поединки. Праздновать выход на второе место может Барселона, обогнавшая оступившеюся Севилью, а вот следом борьбу за четвертую строчку продолжают вести Атлетико и Реал Сосьедад. Интересно также, что Эйбар и Эспаньол сравнялись по очкам с Атлетико, идущим на седьмой строке. В борьбе за выживание Гранада догнала Спортинг и теперь её от спасения отделяют 5 баллов.

В гонке за Пичичи Лионель Месси вновь сравнялся с Луисом Суаресом, у которых по 3 гола преимущества над Криштиану Роналду.

Игрок Тура

Серхио Асенхо тащил всё, что летело в ворота Вильярреала в воскресенье. Даже с 11-метровой отметки.

Гол тура

Последний гол тура стал самым красивым. Андреас Перейра шикарно обработал мяч и по дуге отправил его в верхний угол ворот Лас Пальмаса.

Неудачник тура

Горка Ираисос не блещет в этом сезоне. Может, ему возраст мешает? Ошибка в моменте с голевым штрафным от Месси была очень грубой.

Сборная тура

Галисийский шторм

Главным событием тура стал не интересный или принципиальный матч, не судейские ошибки, а мощнейший шторм, обрушившийся на западные берега Испании. В Галисии рвало крыши с домов и стадионов, ветер сгибал линии электропередач, как ребенок тоненькие прутики, а жителям настойчиво рекомендовали не выходить из домов. О каком футболе можно было говорить? Ла Лиге нужно было лишь документально подтвердить отмену двух матчей в Ла Корунье и Виго.

Старенькие галисийские стадионы не выдержали и повредились из-за стихии, а Королевский Клуб в очередной раз решил продемонстрировать своё чувство собственной важности. Сливочные предлагали всё же сыграть матч в воскресенье при закрытых трибунах или в другом городе. Причиной такого беспокойства стало то, что мадридцы могут недополучить средства от продажи прав на телетрансляцию. Мэр Виго Абель Кабальеро, в свою очередь, обвинил Лос Бланкос в игнорировании мер безопасности. Снова появились разговоры о Суперлиге и многое другое. А когда же состоится матч, с участием команд, которые ведут борьбу на 2-3 фронта? Возможно, что даже в мае.



Малага – Эспаньол. Банально до неприличия

Результаты этих двух команд еще в летнем поединке и февральском ярко демонстрируют то, как преобразовались коллективы за эти полгода. Эспаньол из эфемерной субстанции, которую только начал варить Кике Санчес Флорес, стал монолитом, движущемся только вперед. Хуанде Рамос начал варить зелье под название Малага, затем бросил это гиблое дело, а под руководством Марсело Ромеро всё вовсе выходит из-под контроля.

Можно ссылаться на постоянные травмы, но небесно-голубые откровенно ничего не могут создать у чужих ворот на протяжении нескольких туров. А пропустив быстро гол от Пьятти, андалусийцы и вовсе стали обреченными на поражение. Разве что, Шарлес имел свой шанс, но не использовал. Да, 19 раз били малажане в сторону ворот Лопеса, но вспомнить что-то опасное почти нечего. А Эспаньол свой шанс использовал и грамотно отошел назад. Вытерпел Эспаньол и 17 угловых у своих ворот, что является показателем проблем в завершении у Малаги. Может, возвращение Сандро Рамиреса что-то исправит?

Герой матча. Диего Лопес в очередной раз помог взять три очка своей команде. Так сразу и не вспомнишь, сколько таких хороших матчей в Примере провел Диего. Много, одним словом.

Событие матча. Красивый выстрел Пьятти, который предрешил ход и характер встречи.

Барселона – Атлетик. От великого до смешного

Луису Энрике пришлось здорово поломать голову над тем, грамотно распределить имеющиеся у него ресурсы на Примеру и Копу дель Рей. И Атлетик, и Атлетико – очень серьезные соперники. Проходить Матрасников нужно обязательно, а терять очки в Примере вовсе нельзя. Но выбор нужно было делать. Лучо его сделал, скрепя сердце оставив на скамейке Луиса Суареса, отправив в опорную зону Андре Гомеша, а на фланги защиты поставив Видаля и Матье.

И все его решения выстрелили! Конечно, разницу в первом тайме делал Неймар. Бразильцу было безразлично, сколько игроков пытаются отобрать у него мяч. Он шел и на двух, и на трех бойцов басков. В одном из эпизодов именно он позволил открыть счет своим голам в сине-гранатовой футболке в Примере Пако Алькасеру. А вот сделал результат уже Месси. Вместо очередного великого удара со штрафного, Лео бесхитростно отправил мяч по центру во вратаря. Горка Ираисос круглого упустил за сетку, в очередной раз напомнив, почему Кепа вытесняет его из основы.

Отдельно хочется выделить успешную игру Андре Гомеша на позиции опорного хава, который отмечался отборами, перехватами и надежностью, как на Евро-2016, а также очередной яркий перфоманс от Алейша на правом фланге. Видаль забил гол, чаще всех в команде встречался с мячом и постоянно искал варианты обострения ситуации.

Герой матча. Именно Неймар был локомотивом команды в данной встрече. Месси ошибался при передачах и много рисковал, а вот у бразильца получалось многое.

Событие матча. Тут и первый гол Пако, и замена Месси с последующими бурлениями в СМИ, а также страшное рассечение Рафиньи.

Атлетико – Леганес. Самый худший пенальтист

Да, вспомнить, когда Антуан Гризманн забивал с пенальти, сложнее, чем его промахи. Вот и Леганесу с точки Маленький Принц забить не смог. Благо, есть у Атлети Фернандо Торрес, который подчистил огрех своего молодого коллеги. Также Эль Ниньо всегда может повторить свой победный гол в финале альпийского Евро. Пусть болельщики лишний раз вспомнят славный для Испании турнир. Об игре же говорить практически нечего. Полное преимущество Атлети по всем основным показателям, логичный результат при не самой зрелищной игре. Правда, у Леганеса также было несколько моментов во втором тайме, но на ход игры это никак не повлияло.

Герой матча. Фернандо Торрес, сыгравший вовсе один из лучших поединков в сезоне.

Событие матча. Очередной смазанный пенальти от Гризманна. Антуану долго еще будут доверять на точке?

Валенсия – Эйбар. Максимально больно

После закономерного поражения от Лас Пальмаса было ясно, что успехи имени Воро имеют лишь временный характер. Сальвадор Гонсалес встряхнул команду, ввел туда несколько новых имен, но на длительный эффект Лос Чес и их болельщикам было рассчитывать глупо. Эйбар и вовсе в пух и прах разбил все надежды левантийцев на возрождение. Пропустив гол, Валенсия толково ответить не смогла, а удаление и пенальти в конце тайма полностью сломали и так не самую крепкую психологически команду.

Карлос Солер олицетворял спокойствие в центре поля, баланс, но, как это часто бывает с молодежью, стабильности хаву не хватает. Не выдержали нервы у Солера в штрафной, а уже после перерыва Эйбар форменно раскатал Валенсию. Правда, и до перерыва Оружейники владели преимуществом и лидировали по основным игровым показателям.

Герой матча. Серхи Энрич мог зимой уйти в Фулхэм, но руководство Эйбара правильно поступило, что не отпустило игрока в Чемпионшип. Серхи прибавляет с каждым месяцем игры в Примере.

Событие матча. Эйбар стал первой с 1993 года командой, забившей 4 гола на Месталье в Примере. 24 года назад это удалось Барселоне (0:4).

Севилья – Вильярреал. Асенхо и его псы

После встречи Серхио Асенхо, ставший героем полуденного поединка, сказал, что перед ним 10 игроков пахали, как собаки. Поспорить с кипером сложно, ведь Вильярреал всегда был крайне трудолюбивой командой. Но на Писхуане главным действующим лицом был именно вратарь Подводников. Измученный травмами Вильярреал не всегда успевал противостоять подвижному атакующему варианту состава Севильи. Опасность у ворот Асенхо и удары в рамку возникали значительно чаще, чем этого хотелось бы Франу Эскрибе, но кипер со своими обязанностями справлялся на отлично. У Вильярреала, где впереди был одинокий и давно не игравший Адриан, успешных эпизодов было меньше. У Адриана, кстати, был отличный момент, когда он уже отыграл Рико, но не попал в рамку.

Второй тайм стал настоящим звездным часом для голкипера, в чьем классе сомневаться не приходилось. Если, конечно, закрыть глаза не недавние чудачества с Валенсией. Пенальти от Насри был несложным. Хотя, как пенальти вовсе может быть простым? Но вот сэйв после удара головой от Иборры стал, возможно, самым ярким спасением в этом сезоне. Это был лишь четвертый отбитый 11-метровый для Асенхо в Примере. 17 он уже пропустил.

Разочарованию Хорхе Сампаоли не было предела. А кто виноват? В том числе и Эль Профе. Его замены часто ставали результативными. Но, тот с ними медлил. Вьетто и Иборра вышли на поле, когда Субмарина совсем уже закрылась у своих ворот, чтобы увезти хотя бы ничью из Андалусии. А попытки штурма успешно тушил Асенхо.

Герой матча. 4 сэйва, в том числе пенальти и удар Иборры. Шикарная игра от Серхио Асенхо.

Событие матча. В последний раз Севилья не забивала в Примере дома в августе 2015 года, уступив Атлетико со счетом 0:3.

Спортинг Х – Алавес. Серия ударов

Руби стал первым тренером в истории Спортинга, который начал свою карьеру на Молиньоне с 4-х пропущенных голов. После матча он скажет, что каждый из четырех голов можно было избежать, но команда получала удар за ударом. Конечно, можно было избежать фолов в своей штрафной, уже классический пропуск контратаки или недостаточную плотность в обороне. Другое дело, что Алавес знал, как играть с этим соперником и полностью воплотил в жизнь установку, которую дал команде Маурисио Пеллегрино. Баски не держали мяч, а осознано его отдавали и ловили соперника на контрах. И это при том, что играли не все основные футболисты, которым в среду бороться с отдохнувшей Сельтой. А у Спортинга из позитива можно выделить разве что результативный дебют великана Траоре и красивый гол Карлоса Кастро.

Герой матча. Рубен Собрино хорошо вписался в игру команды из Витории и наконец-то забил в Примере.

Событие матча. Дебютные 4 гола Руби на своем поле уже вошли в историю. Увы, хихонцы позитивными моментами в этом сезоне не отмечаются.

Реал Сосьедад – Осасуна. Команда дождя

Первая и пока что единственная победа Осасуны случилась еще осенью в матче с Эйбаром. Тогда в Стране Басков лил такой же мощный дождь, как и в воскресенье. Красненькие лучше к нему приспособились и вырвали победу над Оружейниками. До середины второго тайма были мысли, что Осасуна снова может увезти три очка с дождливого Севера. Но класс Ла Реала взял свое. Отыгравшись лишь после стандарта, Чури-Урдин снова пошли в атаку низом. И у них стало кое-что получаться. А оборона Осасуны не так хороша, чтобы выдерживать включения Велы и Оярсабаля. Несколько успешных действий – и памплонцы снова не у дел и три очка ложатся на счет их очередных соперников. Да, команда Васильевича прибавляет, но класс есть класс и от этого никуда не деться.

Герой матча. Карлос Вела провел неплохой отрезок матча, который и стал решающим для хозяев.

Событие матча. Гол Хуанми. Он вышел на поле и тут же первым касанием отправил круглого в сетку. В таких эпизодах принято вспоминать гол Эббе Санда нигерийцам на ЧМ-98.

Гранада – Лас Пальмас. Классический Очоа

Андреас Перейра любит напоминать о том, что в Манчестере следят за его прогрессом и лично Жозе Моуриньо рассчитывает на него в будущем. Действительно, на фоне не самого слаженного ансамбля Граны индивидуалист Перейра заметно выделяется. Конечно, он не так эффективен как те же Карсела или Кравец, но в умении показать себя он хорош. Продемонстрировал себя с лучшей стороны бразило-бельгиец в последнем матче тура против Лас Пальмаса. Его удар после подъема Хави Варас вытащить не смог. Да и вряд ли кто-то думал, что Андреас так быстро и неожиданно жахнет с дальней дистанции. А вот кроме этого Насриды ничего более создать не смогли. Бедняга Адриан Рамос очень тяжело дышал после забега в контратаку, которую с трудом завершил ударом в кипера, а больше и вспомнить нечего.

А вот у Лас Пальмаса, несколько раз менявшего тактические схему в атаке по ходу матча, были и удары Боатенга, в том числе через себя, и убойные моменты Хесе. В одном из эпизодов было так и не понятно, почему он ударил не в пустые ворота, а от них. Тем не менее, Очоа и защитники сдержали натиск, дав отпор вверху и редко ошибаясь внизу.

Герой матча. Гильерме Очоа действовал, как в своих лучших матчах. 5 сэйвов, в том числе и эффектных, очень помогли андалусийцам.

Событие матча. Возвращение Хесе Родригеса в Примеру, которое он вряд ли захочет вспоминать. Два шикарных момента он бездарно упустил.

Олег Ткачук, Football.ua