Испания

Защитникам Барсы Жерару Пике и Самуэлю Умтити не нравится схема 3 — 4 — 3.

Решение тренера Барселоны Луис Энрике сменить тактическое построение каманды на 3 — 4 — 3 пришлось не по вкусу центральным защитникам Блаугранас Жерару Пике и Самуэлю Умтити.

"Мы слишком рискуем, перестраиваясь по ходу сезона на новую схему, — считает Пике. — Да, мы команда, которая играет в атакующий футбол, но это не отменяет заботы о надежности обороны. При схеме 3 — 4 — 3 сзади остается слишком много свободного пространства, ответственность, ложащаяся на защитников и риск значительно возрастают".

"При трех защитниках не всегда удается рассчитывать на подстраховку, — добавил Умтити. — Приходится очень тщательно рассчитывать свои действия и практически забыть о подключениях в атаку".

В двух последних матчах чемпионата Испании Барселона пропустила 4 мяча, проиграв Депортиво — 1:2 и выиграв у Валенсии — 4:2.