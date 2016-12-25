Украина

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе проведет слушание по делу львовских Карпат и бразильского Метрополитано.

Как сообщает официальный сайт CAS, отчетное слушание запланировано на 17 января 2017 года.

По информации канала Футбол 1, детали этого разбирательства станут известны завтра.

Стоит отметить, что единственное, что связывает львовян с представителем четвертого дивизиона Бразилии — это 31-летний хавбек Эрик Перейра.

Бразилец защищал цвета Метрополитано в 2007 году, после чего 4 года выступал за румынский Газ Метан, откуда и перебрался в Карпаты.

В сезоне 2011/2012 Перейра отыграл за львовян во всех турнирах 6 матчей (1 ассист), по завершению которого получил статус свободного агента и вернулся в Газ Метан.