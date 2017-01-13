Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал будущее полузащитника команды Андрея Ярмоленко.

Лидера киевлян уже несколько лет сватают в другой клуб. Тем не менее, в прошлом году Ярмоленко продлил контракт на пять лет.

"Сейчас для Ярмоленко время уходить в хороший клуб. Тем не менее, наверное, этот игрок заслужил на то, чтобы уйти не бесплатно", — начал Ребров.

"Я был и в Ньоне и в Англии, многие тренеры спрашивают о его характере. Я всегда даю ему положительную характеристику, ведь знаю его хорошо".

"В любом случае, решать этот вопрос президенту и футболисту. Я еще раз скажу, что от этого футболиста не откажусь никогда", — резюмировал тренер Динамо в общении с болельщиками.