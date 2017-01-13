Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал будущее полузащитника команды Андрея Ярмоленко.
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО, FOOTBALL.UA
13 января 2017, 19:39
Лидера киевлян уже несколько лет сватают в другой клуб. Тем не менее, в прошлом году Ярмоленко продлил контракт на пять лет.
"Сейчас для Ярмоленко время уходить в хороший клуб. Тем не менее, наверное, этот игрок заслужил на то, чтобы уйти не бесплатно", — начал Ребров.
"Я был и в Ньоне и в Англии, многие тренеры спрашивают о его характере. Я всегда даю ему положительную характеристику, ведь знаю его хорошо".
"В любом случае, решать этот вопрос президенту и футболисту. Я еще раз скажу, что от этого футболиста не откажусь никогда", — резюмировал тренер Динамо в общении с болельщиками.