Украина

Тренер Олимпика Роман Санжар рассказал о том, как проходит подготовка его команды ко второй половине сезона.

На данный момент Олимпик находится на сборах в Турции. Донецкая команда уже провела один спарринг, одолев Работнички (2:1).

"По большому счету, это наш первый сбор на зеленых полях и мы еще находимся не в оптимальных кондициях. Можно сказать, только начинаем работать", — заявил Санжар в интервью телеканалу Футбол.

"Объективной картины по игрокам еще нет: кто-то находится в лучшей форме, кто-то — отстает. Более точная информация по готовности будет получена к середине сборов", — добавил он.

Ближайшими соперниками команды Санжара по контрольным матчам станут турецкий Мерсин Идманюрду, Трепча 89 из Косово, Шахтер U-21, казахстанский Кайсар и Динамо Тбилиси.