Тренер Олимпика Роман Санжар рассказал о том, как проходит подготовка его команды ко второй половине сезона.
Роман Санжар, ФК Олимпик
07 февраля 2017, 12:18
На данный момент Олимпик находится на сборах в Турции. Донецкая команда уже провела один спарринг, одолев Работнички (2:1).
"По большому счету, это наш первый сбор на зеленых полях и мы еще находимся не в оптимальных кондициях. Можно сказать, только начинаем работать", — заявил Санжар в интервью телеканалу Футбол.
"Объективной картины по игрокам еще нет: кто-то находится в лучшей форме, кто-то — отстает. Более точная информация по готовности будет получена к середине сборов", — добавил он.
Ближайшими соперниками команды Санжара по контрольным матчам станут турецкий Мерсин Идманюрду, Трепча 89 из Косово, Шахтер U-21, казахстанский Кайсар и Динамо Тбилиси.