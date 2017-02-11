Украина

Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар прокомментировал свой переход из польского Леха в киевское Динамо.

Напомним, что несколько часов назад 26-летний универсальный защитник заключил с киевлянами трудовое соглашение, рассчитанное на 4 года.

"Какие испытываю эмоции? Безгранично рад, что стал игроком киевского Динамо. Переговоры между клубами велись несколько месяцев, я долго ждал этого момента, и вот, наконец-то, я здесь. Очень счастлив, что стал игроком такого великого клуба", — заявил Кадар в интервью официальному сайту Динамо.

"Знаю ли кого-то из новых партнеров по команде? Конечно, знаю Лукаша Теодорчика, который также ранее выступал за Лех. Я не играл с ним вместе, но знаком с ним. С остальными динамовцами впервые увиделся, когда в прошлом году Лех проводил товарищеский матч с Динамо в Марбелье. Тогда я воочию убедился, что в киевском клубе собраны очень хорошие игроки. Хотя и так все знают, что Динамо — один из величайших клубов Европы. Поэтому я очень благодарен за предоставленную мне возможность выступать за этот клуб".

"Общался ли я с Сергеем Ребровым? Да, и не один раз. Именно его желание видеть меня в своей команде являлось для меня лучшим стимулом сменить клуб, для меня он был ключевой персоной в этом трансфере. Сергей Ребров изложил мне все требования, которые будут ко мне предъявлять в Динамо, мне было очень приятно с ним общаться. Поэтому я сделал все от меня возможное, чтобы переход состоялся. Для меня очень важно иметь хороший контакт с тренером, постоянно общаться с ним. И теперь с нетерпением хочу приступить к работе под руководством Реброва".

"Какую позицию считаю своей основной? Мне больше по душе играть в центре защиты, но у Леха были проблемы на левом фланге обороны, поэтому играл в основном там. Одно могу сказать: на какую бы позицию меня не определит тренер, я всегда выкладываюсь на 100%, работаю на команду. Теперь у меня есть большой опыт выступлений на левом фланге, но, все-таки, более комфортно чувствую себя в центре защиты. К слову, за сборную Венгрии я играл как на левом фланге обороны, так и в центре".

"Какую характеристику дал бы себе, как игроку? Считаю себя командным, думающим игроком, люблю осмысленный, интеллектуальный футбол. К своим сильным качествам отнес бы хороший контроль мяча, люблю, когда моя команда владеет мячом. Кроме того, хорошо умею "читать" игру. Уверен, что смогу проявить свои лучшие качества в киевском Динамо".

"Какие цели ставлю перед собой в Динамо? Конечно, как и любой футболист, хочу выигрывать трофеи. Но прежде всего, я должен усердно работать, ставлю перед собой цель как можно быстрее влиться в игру команды. В Динамо собраны очень хорошие футболисты, игроки национальных сборных. Буду стараться отдавать все силы на благо клуба".

"Могу ли сравнить уровень польского, венгерского и украинского чемпионатов? Это очень непросто. Не могу сравнивать эти чемпионаты, поскольку я еще не играл в Украине. Но, конечно, Украину выделяет то, что здесь есть очень сильные клубы, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Ни в Венгрии, ни в Польше нет команд такого уровня, как Динамо".

"Под каким игровым номером буду выступать в Киеве? Буду выступать под номером 44. Вообще-то мой любимый номер – 4, но мне сказали, что он уже занят, поэтому взял себе две четверки. К слову, в Лехе четверка также была занята, и я играл под пятым номером. Зато в сборной играю с четвертым номером на футболке".