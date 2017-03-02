Украина

Александр Гладкий вернулся в Карпаты на правах аренды.

Нападающий Динамо Александр Гладкий на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за львовские Карпаты.

Во львовской команде Александр заменит Густаво Бланко-Лещука, который зимой перешел в Шахтер.

Александр Гладкий перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента перешел в Динамо. До этого он защищал цвета Шахтера.

Однако нападающему так и не удалось забить за новую команду ни одного гола.