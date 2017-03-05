Украина

19:30, Днепр, стадион Метеор. Арбитр — Екатерина Монзуль. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Одним из последних матчей 20-го тура УПЛ станет игра Стали и Зирки. Пожалуй, в этом туре это самая скромная вывеска, которая не вызывает большой ажиотаж у болельщиков. Но и эти команды не лишены своего колорита. Сталь пригласила опытного Леонида Кучука на пост тренера, что уже само по себе интересно. Зирка же привлекла внимание необычной трансферной кампанией. Команду пополнили бразильцы Бруно Виейра и Нельсон Медейрос, мастерство которых пока загадка, а вот Адеринсола Эсеола — один из лучших бомбардиров Первой лиги.

К сожалению для Зирки, Эсеола не поможет команде в ближайшем матче. Минусом это является и для болельщиков, поскольку турнирная мотивация обеих команд довольно сомнительная. Вылет коллективам не грозит, а до топ-шесть уже не дотянуться.

И все же, Сталь — команда с прицелом на будущее. В следующем сезоне команда может вернуться на реконструированный стадион, а Кучук в роли главного тренера уже говорит о серьезных намерениях. Стабильное положение клуба в турнирной таблице может позволить тренеру экспериментировать и привить Стали свое видение футбола. Вполне возможно, что уже в следующем году эта команда станет серьезным претендентом на топ-6.

Ориентировочные составы:

Зирка: Паст — Фатеев, Кучеренко, Ковалев, Бацула — Лупашко, Бруно, Драченко, Загальский, Щедрый — Ситало

Сталь: Панькив — Пашаев, Шабанов, Стаменкович, Воронин — Карасюк, Г. Малакян, Васин, Э. Малакян, Мысык — Комвалиус

Дисквалифицированные: Эсеола