Украина

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал о своей игре за Ньюкасл, Евро-2016 и проблемах, с которыми столкнулся футболист при трансфере в Динамо.

1 марта Тамаш Кадар был официально представлен как игрок киевлян.

"Я хотел поскорее перейти в Динамо, но было непросто. Дело в деньгах — Лех не соглашался на условия киевлян. Очень злился, ведь хотел поехать с Динамо на первый сбор. Долго ждал трансфера и не играл за Лех, боясь травмироваться. Да, в финансовом плане это лучший контракт в моей карьере. Но я еще очень молодой, и деньги не были главной мотивацией. Хочу сделать себе имя в футболе. Меня поразил интерес главного тренера Динамо, Ребров часто звонил и говорил, что хочет видеть меня в своей команде. Поэтому деньги не самоцель, зарабатывать их, при этом сидеть на скамье запасных, не для меня. Я довольно жесткий футболист, всегда держу в приоритете оборону. В современном футболе крайние защитники должны подключаться к атакам. Я не очень силен в этом компоненте и больше люблю играть в центре защиты", — приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.

"Ньюкасл? Туда перешел очень молодым. Закрепиться в команде не смог из-за очень частых травм. Наверно, просто не был готов к английской Премьер-лиге, к такому бешенному темпу. Когда ушел из Ньюкасла, прошли и травмы".

"Евро-2016? Все удивились, что Венгрия так хорошо сыграла. Мы не уступали топ-командам, особенно запомнилась ничья с Португалией (3:3). Многие эксперты назвали тот матч лучшим на чемпионате Европы. Самый колоритный игрок нашей команды вратарь Габор Кирай. Он с детства играет в штанах, дело привычки. Кирай — характер нашей команды, для нас он словно отец. А штаны — просто его стиль".

За Динамо 26-летний защитник сыграл уже два матча в чемпионате Украины, в которых не отметился результативными действиями