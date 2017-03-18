Украина

Главный тренер Стали Леонид Кучук дал свой комментарий после матча с Александрией (4:1).

В рамках 22-го тура Сталь в родных стенах разгромила Александрию со счетом 4:1.

"О чем речь шла в перерыве в раздевалке? Первое — это то, что мы немного проседали и медленно начинали атаку, нас начинали прессинговать и мы, доходя до штрафной соперника, затем почему-то возвращали мяч своему вратарю", — сказал Кучук на послематчевой пресс-конференции.

"Поэтому нужно было играть быстрее, и не давать сопернику нас прессинговать. Вот и всё. Поэтому не было какой-то накачки, а было конкретное задание и футболисты с ним справились. И мы не позволяли сопернику так играть, хотя обе команды играли в очень плотный футбол".

"Почему? Потому что само поле не быстрое. Когда поле не быстрое, то в игре сразу много единоборств. Когда оно быстрое, то от контактов можно уйти. А сегодня поле не быстрое, оно хорошее, зеленое, но мяч все-таки подпрыгивает".