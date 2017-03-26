Украина

Защитник Карпат Алексей Дитятьев считает, что стаион в Черкассах был непригоден для матча УПЛ с Олимпиком.

Защитник Карпат Алексей Дитятьев дал свой комментарий после безголевой игры с Олимпиком.

"Не знаю, кто сегодня наиграл на победу, а кто на ничью. Не понимаю, как можно допускать такие стадионы?", — заявил Дитятьев в комментарии телеканалу Футбол 1.

"Да, матч никому был не нужен, но вы посмотрите на это поле. Люди пришли посмотреть футбол, а команды мучились с полем".

В перенесенном матче 17-го тура Олимпик сыграл вничью с Карпатами на "домашнем" поле в Черкассах. Этот матч был перенесен с декабря прошлого года из-за того, что газон стадиона Юбилейного в Сумах был непригоден для игры.