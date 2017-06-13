Украина

Полузащитник Олег Гусев вернулся в Динамо.

Киевское Динамо подписало контракт с полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон — до лета 2018 года, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, футболист выступал за клуб с 2003 по 2016 годы, за это время провел в составе киевлян 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт и он покинул клуб. Последние полгода Олег поддерживал форму самостоятельно.

Гусев присоединится к команде во время предсезонного сбора, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.