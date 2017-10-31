Украина

Стали известны причины, по которым ухудшились отношения между главным тренером Черноморца и руководством клуба.

Как стало известно Football.ua, руководство одесского Черноморца получило премиальные деньги от представителей донецкого Шахтера за победу в матче против Динамо.

По информации нашего источника, игрокам клуба ничего из этих денег не досталось, а все деньги остались у руководителей.

За своих футболистов заступился главный тренер Олег Дулуб, который попросил наградить футболистов хоть чем-то.

Также сообщается, что на команду должны были выделить 150-200 тысяч долларов США.