33-летний бразилец продолжит свою карьеру на родине.
ФК Коринтианс
23 июля 2021, 09:39
Коринтианс на своем официальном официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Ренато Аугусто.
Соглашение с 33-летним бразильцем рассчитано на два года. Он достался бразильскому клубу бесплатно, после того как у него закончился контракт с китайским клубом Бэйцзин Гоань.
В прошедшем сезоне Аугусто провел 15 поединков, в которых забил два мяча и отдал четыре ассиста.
Отметим, что Ренато уже выступал за Коринтианс с 2013 по 2016 год.
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