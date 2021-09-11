Бразилия

Центральный защитник вернется на родину.

Бразильский центральный защитник Давид Луис, после окончания контракта с лондонским Арсеналом, приступил к поиску нового места работы, однако далеко не каждый клуб был готов потянуть финансовую сторону его контракта.

По большому счету, связать себя отношениями с футболистом вызвались только три клуба: итальянские Лацио и Салернитана, а также бразильский Гремио.

Скорее всего, именно ностальгия по родине сыграла ключевую роль в решении находящегося в статусе свободного агента футболиста, и, согласно сообщению итальянского журналиста Николо Скиры, "красно-черные" и 34-летний исполнитель уже успели ударить по рукам в вопросе подписания контракта.

Исходя из данных на портале Transfermarkt, трансфер уже был успешно завершен накануне, однако официального подтверждения от сторон относительно этой информации увидеть еще не удалось.

Напомним, что в прошлом сезон Луис отыграл 30 матчей за лондонский Арсенал, забив два гола.