Португалия

Тренер ведет переговоры с руководством о расторжении контракта.

Жорже Жезуш пропустил тренировку Бенфики, запланированную на утро вторника — сообщает A Bola.

Игрокам, собравшимся в тренировочном центре клуба, сообщили, что занятие пройдет на несколько часов позже.

По данным издания, в это время Жезуш встречался с Руем Коштой и другими руководителями Бенфики по поводу расторжения своего контракта с клубом.

Ранее Жезуш дал согласие вернуться во Фламенго, хотя представители бразильского клуба параллельно вели переговоры с тренером сборной Польши Паулу Соузой.