Бразилия

Іспанець може перебратись за океан.

Колишнього тренера іспанської збірної Луїса Енріке розглядають як кандидата на посаду коуча бразильської національної команди, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, бразильська конфедерація футболу сьогодні визначатиме, хто замінить Тіте на цій посаді. Луїс Енріке — головний кандидат на цю посаду.

Нагадаємо, кандидатів місцева Федерація футболу відібрала вже чимало, і на певному етапі серед імен лунали Карло Анчелотті та Зінедін Зідан.

Раніше повідомлялось, що Луїс Енріке може очолити Атлетіко або Манчестер Юнайтед.