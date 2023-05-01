Німеччина

Коуч мюнхенців висловився після гри з аутсайдером ліги.

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував перемогу над Гертою в Бундеслізі.

"До першого голу знадобилося дуже багато часу, ми пропустили дуже багато моментів. Але ми не розгубилися, забили перший гол, потім другий. Усі хочуть перемагати і всі розуміють, що нам потрібно вдосконалюватись. Я радий, що ми не сприйняли цей успіх як належне.

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Герта сиділа глибоко, було складно проти 8-9 гравців у штрафному майданчику. Наша ситуація та впевненість не полегшували ситуацію. Але ми зберігали холоднокровність та дисципліну, поки не забили. Я радий, що ми не пропустили жодної контратаки. Загалом було не видовищно, але це заслужена перемога", — сказав Тухель.

Звіт та протокол матчу Баварія — Герта читайте у звіті на Football.ua.