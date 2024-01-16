Франція

Іспанський коуч ПСЖ Луїс Енріке вважає, що португальський нападник не підходить під стиль гри парижан.

22-річний португалець Гонсалу Рамуш на правах оренди перебрався до ПСЖ минулого літа. Згодом клуб викупив гравця. Проте, схоже, це рішення було передчасним.

Як повідомляє Sport.es, головний тренер команди Луїс Енріке не бачить португальця на вістрі атаки команди. Як наслідок — з кінця листопада Рамуш зіграв шість хвилин у рамках Ліги 1.

За цей же період Гонсалу отримав 10 хвилин у двох заключних турах групового етапу Ліги чемпіонів. А в матчі Кубка проти Ревеля (9:0) вийшов у старті та забив гол.

Раніше повідомлялось, що Рома хоче завершити нинішню оренду Саншеша.