Лига конференций

Футболист не поможет команде в матче еврокубков.

В рамках первого матча второго тура квалификационного раунда Лиги конференций Ворскла сыграет против финского КуПС.

Как сообщает пресс-служба полтавчан, центрбек Йоонас Тамм не поможет команде в предстоящей игре.

Тамм перешел в Ворсклу из черниговской Десны. В рамках квалификации Лиги Европы минувшего сезона эстонец получил красную в матче с Вольфсбургом.

Отметим, что матч КуПС — Ворскла состоится в четверг, 22 июля. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

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