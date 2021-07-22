Футболист не поможет команде в матче еврокубков.
Йоонас Тамм, ФК Ворскла
22 июля 2021, 09:58
В рамках первого матча второго тура квалификационного раунда Лиги конференций Ворскла сыграет против финского КуПС.
Как сообщает пресс-служба полтавчан, центрбек Йоонас Тамм не поможет команде в предстоящей игре.
Тамм перешел в Ворсклу из черниговской Десны. В рамках квалификации Лиги Европы минувшего сезона эстонец получил красную в матче с Вольфсбургом.
Отметим, что матч КуПС — Ворскла состоится в четверг, 22 июля. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.
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