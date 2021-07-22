Лига конференций

Ответная еврокубковая игра состоится 29 июля.

Стяуа в первом и домашнем поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций минимально обыграла Шахтер из Караганды.

Победу румынской команде принес единственный забитый мяч в исполнении Андрея Корди, который отметился результативным ударом на 38-й минуте встречи.

Ответная встреча состоится в Казахстане 29 июля.

Напомним, победитель этой пары сыграет с Колосом из Ковалевки в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Также отметим, что сегодня в новом еврокубковом турнире стартовала Ворскла, которая упустила победу над финским КуПСом.