Белорусская команда покинула квалификацию в еврокубком турнире.
Станислав Беленький, ФК Динамо-Брест
30 июля 2021, 08:40
В ответном поединке второго раунда квалификации брестское Динамо минимально уступило чешской Виктории Пльзень со счетом 1:2. Такой же счет был зафиксирован и в первой игре.
За белорусскую команду единственным результативным ударом отметился украинский нападающий Станислав Беленький.
В нынешнем сезоне Беленький провел 19 поединков, в которых забил девять голов.
Динамо-Брест вылетело из квалификации Лиги конференций и теперь сосредоточится на чемпионате Беларуси, где команда украинца занимает шестое место после 17 игр, набрав 27 очков.