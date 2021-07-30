Лига конференций

Белорусская команда покинула квалификацию в еврокубком турнире.

В ответном поединке второго раунда квалификации брестское Динамо минимально уступило чешской Виктории Пльзень со счетом 1:2. Такой же счет был зафиксирован и в первой игре.

За белорусскую команду единственным результативным ударом отметился украинский нападающий Станислав Беленький.

В нынешнем сезоне Беленький провел 19 поединков, в которых забил девять голов.

Динамо-Брест вылетело из квалификации Лиги конференций и теперь сосредоточится на чемпионате Беларуси, где команда украинца занимает шестое место после 17 игр, набрав 27 очков.