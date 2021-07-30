Лига конференций

Симо Валакари поделился своими мыслями и эмоциями после победы над Ворсклой в Лиге конференций.

Главный тренер финского КуПСа Симо Валакари прокомментировал победу своей команды над Ворсклой (3:2) в дополнительном времени ответного поединка второго раунда квалификации Лиги конференций.

"Мы понимали, что нам нужно очень хорошо защищаться от лонгболлов, через которые они играют. Ворскла – очень квалифицированная команда, которая играет на высоком уровне.

Мы знали, что с Ворсклой у нас будет не будет много моментов и я очень доволен тем, как мы реализовывали свои возможности в двух матчах. Мы забили как раз перед экстра-таймами, что придало нам импульс. Ворскла немного ослабла, и мы почувствовали это. Это был шанс. Конечно, удаление нам очень помогло.

Травма Томаса? Мы еще не знаем, но вывих лодыжки достаточно тревожный. Думаю, эта травма дала нашим игрокам дополнительное желание сыграть за него, потому что он очень важный игрок", — приводит слова Валакари пресс-служба полтавчан.

На Football.ua доступен видеообзор матча Ворскла — КуПС.