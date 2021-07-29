Лига конференций

Сергей Ревут по горячим следам проанализировал ответный поединок против финского КуПСа.

Ассистент главного тренера Ворсклы Юрия Максимова Сергей Ревут прокомментировал поражение полтавчан в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций от финского КуПСа (2:3).

"Трудно так сразу собраться с мыслями. Проиграли. Проиграли в принципе по ходу игры. Начали очень плохо. Не знаю, неверное, сил немного не хватило. Потом ребята разбегались, выровняли игру. Вели по ходу игры, не удержали.

Что-то в последних матчах у нас так получается, что на последних минутах пропускаем гол. И вообще много пропускаем – за три матча семь голов пропустили. Наверное, сзади непорядок какой-то. Что тут прокомментируешь? Проиграли.

Достойный соперник, непростой оказался. В принципе мы были готовы. Нельзя сказать, что просто относились к этой игре. Как случилось – так случилось, ничего уже не сделаешь.

Голы на последних минутах? Ошибки. Проигрываем борьбу. Может, какая-то доля невезения есть. Но на это тоже не спишешь. Сразу не скажешь. Как случилось – так случилось. Не могу прокомментировать сейчас, надо смотреть, как это произошло.

Сколько ж надо забить, чтобы выиграть? В каждой игре забиваем по два гола. Ведем по счету, а в концовках концентрации не хватает или индивидуальные ошибки. Трудно объяснимое, сразу сказать не могу.

Работа тренерского штаба в плане замен? Раз нет результата – значить наш план не сработал. Замены ничем не помогли, игру не исправили. Очень много сил оставили в матче с Днепром-1. Ребят просто физически не хватило еще и на дополнительное время.

Удаление? Конечно, это где-то повлияло. В такой тяжелой игре, когда уже физически немного подсели, игрока удалили. Там такое удаление, вроде в мяч играл. Конечно, жестко. Но уже все. Наверное, немного перенервничал парень в дебюте. Хотел как лучше, но не получилось.

Атмосфера в раздевалке? Тишина. Все расстроены. Какая может быть атмосфера? Хотели же выиграть. Максимов ничего не говорит", — сказал Ревут в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Ворскла — КуПС.