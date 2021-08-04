Лига конференций

Поединок против Колоса в Лиге конференций казахстанская команда не сможет провести в оптимальном составе.

Соперник Колоса по третьему квалификационному раунду Лиги конференций карагандинский Шахтер прибыл в Киев — сообщил официальный сайт казахстанского клуба.

Из столицы Украины Шахтер отправится в Коваливку, где в среду вечером пройдет предматчевая тренировка на стадионе Колос.

По итогам занятия главный тренер Магомед Адиев определится с заявкой на поединок.

Однако уже сейчас известно, что с командой не прилетели полузащитники Михаил Бакаев и Алан Чочиев, а также Егор Алишаускас. Первые двое травмированы, а причина, по которой в Караганде остался третий неизвестна.

Матч Колос — Шахтер состоится в четверг, 5 августа. Начало в 21:00.