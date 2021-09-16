Лига конференций

Завершился поединок стартового тура Лиги конференций в группе А.

Состоялся заключительный матч стартового тура группового этапа Лиги конференций в группе А, в котором австрийский ЛАСК в гостях одержал уверенную победу над финским ХИКом со счетом 2:0.

В составе австрийской команды результативными ударами отметились Маресич и Моншайн.

В другом матче данного квартета, который прошел 14 сентября, израильский Маккаби Тель-Авив разбил армянский Алашкерт со счетом 4:1.

ХИК — ЛАСК 0:2

Голы: Маресич, 15, Моншайн, 89.

ХИК: Кето, Морен, О`Шонесси, Тенхо, Мурильо (Олусанья, 86), Лингман, Жаир, Вяянянен (Риски, 46), Валенчич, Хостикка (Браун, 70), Риски.

ЛАСК: Шлагер, Луккенедер, Маресич (Реннер, 79), Боллер, Поцман, Флеккер, Холланд (Гргич, 64), Михорль, Хон Хен Сок (Хорват, 55), Гойгингер (Балич, 79), Карамоко (Моншайн, 64).

Предупреждения: Жаир — Флеккер, Боллер, Хорват, Поцман.