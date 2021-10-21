Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА — Заря, которые сыграют в третьем туре группового этапа Лиги конференций.
Дмитрий Хомченовский, фото: ФК Заря
21 октября 2021, 20:55
Луганской Заре предстоит тяжелый выездной поединок в Болгарии против местного ЦСКА из Софии. Накануне команда Виктора Скрипника без шансов уступила Шахтеру в чемпионате (0:6). Тогда, у наставника луганчан были серьезные кадровые проблемы на флангах защиты. Сейчас же, на матч против ЦСКА, Скрипник выпустил с первых минут и Дмитрия Хомченовского, и Артема Фаворова.
Вашему вниманию стартовые составы ЦСКА София и Зари:
ЦСКА София: Бузатто — Турицов, Маттей, Лам, Мазику — Йомов, Мухар, Жеферсон, Вилдсхут — Кэри — Кайседо.
Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Вьон, Юга, Дончев, Ахмедов, Галабов.
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Сайядманеш, Булеца, Цвек, Громов — Гладкий, Шахаб.
Запасные: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Лунев, Овусу, Кристиан, Алефриенко.