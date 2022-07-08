Лига конференций

Відбулися перші матчі стартового раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Пропонуємо до вашої уваги результати перших матчів стартового раунду кваліфікації Ліги конференцій — третього за рангом єврокубкового турніру.

Алашкерт — Хамрун Спартанс 1:0

Гол: Едігарян, 24.

Лехія — Академія Пандева 4:1

Голи: Пайшау, 17, 39, 66, Зволіньські, 25 — Йоковіч, 81.

Інтер Турку — Дріта 1:0

Гол: Ніска, 77.

Панавежис — Мілсамі 0:0

Лячі — Іскра 0:0

Сфинтул — Мура 1:2

Голи: Ібрагім, 89 — Ципот, 65, Каланча, 73 (автогол).

КуПС — Діла 2:0

Голи: Икауніекс, 32, Вяюрюнен, 90 (з пенальті).

Ружемборк — Жальгіріс 2:0

Голи: Пілібайтіс, 13 (автогол), Герец, 68.

Будучность — Лапі 2:0

Голи: Мійовіч, 23, Ігнятовіч, 32.

Гзіра — Атлетік Ескальдес 1:1

Голи: Жефферсон, 46 — Лопес, 65.

Борац Баня-Лука - Б-36 2:0

Голи: Татар, 37, Пішневіч, 83.

Олімпія Любляна - Дифферданж 1:1

Голи: Міловіч, 62 — Крефль, 10 (автогол).

Сент-Джозефс — Ларн 0:0

Брейдаблик - СО Санта-Колома 0:1

Гол: Торвальдссон, 14.

ДАК-1904- Клифтонфілл 2:1

Голи: Санто, 25, Крстовіч, 65 — Хейл, 28.

Вікінгур — Європа 1:0

Гол: Бардасон, 51.

Бала Таун — Слайго Роверс 1:2

Голи: Мендес, 6 — Киина, 28, Мата, 49.

Тре Фіорі — Фора 0:1

Гол: Мастроіанні, 85.

Динамо Мінск — КР Рейк'явік 1:1

Голи: Кисляк, 33 — Денковіч, 26.

Тре Пенне — Тузла Сіті 0:2

Голи: Наргаліч, 90+2, 90+3.

Сабуртало — Партізані 0:1

Гол: Цара, 47.

Шкендія — Арарат 2:0

Голи: Шала, 21, Нафіу, 45.

Флоріана — Петрокуб 0:0

Деррі Сіті — Ріга 0:2

Голи: Рамос, 41, Філіппов, 68.

У цьому матчі латвійська Рига перемогла ірландський Деррі Сіті із рахунком 2:0. У поєдинку взяли участь троє українців – Олександр Філіппов, Юрій Вакулко і Владлен Юрченко. Філіппов записав до свого активу гол і результативну передачу.

Погонь — КР Рейк'явік 4:1

Голи: Дригас, 7, 56, Заховіч, 16, Бартковскі, 40 — Ларуссон, 71.

Вболівальники Погоні вивісили банер на матчі з Рейк’явіком. "Волинь 1943. Пам’ятаємо!", — написано на банері фанів польського клубу.

Pogoń Szczecin dzisiaj z jasnym przekazem:



"Wołyń 1943 Pamiętamy!" pic.twitter.com/em2TOX2Vmw — Narodowy Lublin (@narodowylublin) July 7, 2022

Торсхавн — Ньютаун 1:0

Гол: Вардум, 66.

Мегпайс — Крузейдерс 2:1

Голи: Бент, 44, Пібе, 48 — Форсайт, 63.

Флора — Сейнайокі 1:0

Гол: Міллер, 21.