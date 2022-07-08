Відбулися перші матчі стартового раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Пропонуємо до вашої уваги результати перших матчів стартового раунду кваліфікації Ліги конференцій — третього за рангом єврокубкового турніру.
Алашкерт — Хамрун Спартанс 1:0
Гол: Едігарян, 24.
Лехія — Академія Пандева 4:1
Голи: Пайшау, 17, 39, 66, Зволіньські, 25 — Йоковіч, 81.
Інтер Турку — Дріта 1:0
Гол: Ніска, 77.
Панавежис — Мілсамі 0:0
Лячі — Іскра 0:0
Сфинтул — Мура 1:2
Голи: Ібрагім, 89 — Ципот, 65, Каланча, 73 (автогол).
КуПС — Діла 2:0
Голи: Икауніекс, 32, Вяюрюнен, 90 (з пенальті).
Ружемборк — Жальгіріс 2:0
Голи: Пілібайтіс, 13 (автогол), Герец, 68.
Будучность — Лапі 2:0
Голи: Мійовіч, 23, Ігнятовіч, 32.
Гзіра — Атлетік Ескальдес 1:1
Голи: Жефферсон, 46 — Лопес, 65.
Борац Баня-Лука - Б-36 2:0
Голи: Татар, 37, Пішневіч, 83.
Олімпія Любляна - Дифферданж 1:1
Голи: Міловіч, 62 — Крефль, 10 (автогол).
Сент-Джозефс — Ларн 0:0
Брейдаблик - СО Санта-Колома 0:1
Гол: Торвальдссон, 14.
ДАК-1904- Клифтонфілл 2:1
Голи: Санто, 25, Крстовіч, 65 — Хейл, 28.
Вікінгур — Європа 1:0
Гол: Бардасон, 51.
Бала Таун — Слайго Роверс 1:2
Голи: Мендес, 6 — Киина, 28, Мата, 49.
Тре Фіорі — Фора 0:1
Гол: Мастроіанні, 85.
Динамо Мінск — КР Рейк'явік 1:1
Голи: Кисляк, 33 — Денковіч, 26.
Тре Пенне — Тузла Сіті 0:2
Голи: Наргаліч, 90+2, 90+3.
Сабуртало — Партізані 0:1
Гол: Цара, 47.
Шкендія — Арарат 2:0
Голи: Шала, 21, Нафіу, 45.
Флоріана — Петрокуб 0:0
Деррі Сіті — Ріга 0:2
Голи: Рамос, 41, Філіппов, 68.
У цьому матчі латвійська Рига перемогла ірландський Деррі Сіті із рахунком 2:0. У поєдинку взяли участь троє українців – Олександр Філіппов, Юрій Вакулко і Владлен Юрченко. Філіппов записав до свого активу гол і результативну передачу.
Погонь — КР Рейк'явік 4:1
Голи: Дригас, 7, 56, Заховіч, 16, Бартковскі, 40 — Ларуссон, 71.
Вболівальники Погоні вивісили банер на матчі з Рейк’явіком. "Волинь 1943. Пам’ятаємо!", — написано на банері фанів польського клубу.
Торсхавн — Ньютаун 1:0
Гол: Вардум, 66.
Мегпайс — Крузейдерс 2:1
Голи: Бент, 44, Пібе, 48 — Форсайт, 63.
Флора — Сейнайокі 1:0
Гол: Міллер, 21.