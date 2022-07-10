Лига конференций

Поєдинок кваліфікації Ліги конференцій відбудеться 21 липня.

Матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між Ворсклою та шведським АІКом обслуговуватиме швейцарська бригада арбітрів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Урс Шнідер, допомагати якому будуть Марк Цюрхер та Беньямін Цюрхер. Резервним арбітром призначено Свена Вольфенсбергера.

Шнідер не може похвалитися великим міжнародним досвідом — на його рахунку лише вісім таких матчів. Цього сезону він вже судив один матч попереднього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, матч Ворскла – АІК відбудеться 21 липня і пройде він у Стокгольмі.