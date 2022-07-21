Ліга конференцій

Захисник Ворскли залишив коментар перед першою грою проти АІК.

Ще один представник України в кваліфікаціях до єврокубкових змагань, полтавська Ворскла, уже зовсім скоро офіційно розпочне свої виступи в новому сезоні.

Колектив Віктора Скрипника зіграє формально домашній матч на полі свого суперника за другим раундом відбору до Ліги конференцій УЄФА — шведського АІК.

Напередодні гри фланговий захисник "зелено-білих" Ігор Пердута мав можливість поспілкуватись із представниками ЗМІ, розповівши про стан справ у своїй команді.

"Ми вдячні Швеції за теплий прийом. Важко, звісно, ми переживаємо за кожен наступний день нашої рідної країни. Тримаємо кулаки за наших воїнів, які боронять нашу незалежність. Ми знаємо, що переможемо обов’язково і все буде Україна!

Полтава, чи не Полтава — не варто виокремлювати якісь міста. Ситуація важка по всій країні. Більш чи менш безпечно в тому чи іншому регіоні — це дуже відносно. Ситуація мінлива, але ми бачимо, як нелюди запускають ракети по різних містах України.

Ми ретельно готувалися до цього протистояння під час нашого польського етапу зборів. АІК — однозначно сильний опонент. Як захисник, відзначив би лінію атаки — там є кому боротися і забивати.

Ми певний час уже провели в спільній роботі з новим тренерським штабом. Цілком зрозуміли їх вимоги до нас. За складом, так, команда значно змінилася у порівнянні з довоєнним часом. Утім, на що ми здатні зараз, побачимо на полі.

Ми приїхали до Швеції не як туристи, тому будемо вимогливими до себе на всі сто відсотків. Певен, футболісти команди АІК мають такі ж плани, тож, просто дочекаємось гри, коли все вирішиться на полі", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що матч Ворскла — АІК відбудеться 21 липня, о 20:00 за київським часом.