Ліга конференцій

Андрій Бацула поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти АІКа.

Захисник полтавської Ворскли Андрій Бацула прокоментував майбутній поєдинок у відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти шведського АІКа.

"Ми зіграли лише перший тайм, якщо можна так сказати. Ця дуель складається з двох ігор, перша була на нашу користь. Але нам треба протистояти супернику вдруге. Буде інший стадіон, у них буде більша підтримка.

Мы готуємося. Готові до будь-якого сценарію подій на полі. Тренери зроблять аналіз попереднього матчу, подивимося на наші помилки, на гарні дії. Від цього будемо відштовхуватися", — сказав Бацула в ефірі Espreso TV.

Нагадаємо, гра-відповідь між АІКом і Ворсклою пройде 27 липня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу. Перша гра закінчилася з рахунком 3:2 на користь полтавців.