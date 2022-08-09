Завершилися перші матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій.
Б36 Торсхавн - Виборг, ФК Виборг
09 серпня 2022, 23:21
Відбулися перші матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
У першому матчі австрійський Вольфсберг у гостях впевнено обіграв мальтійську Гзіру з рахунком 4:0, при тому, що перша гра закінчилася без голів.
Гзіра — Вольфсберг 0:4 (перший матч 0:0)
Голи: Барібо, 12, Баумгартнер, 33, Рехер, 59 (пен), Боаке, 84.
У другій грі датський Виборг у гостях здобув перемогу з рахунком 2:1 над Торсхавном, підкріпивши успіх у першому матчі, коли команда з Фарерських островів поступилася 0:3.
Б36 Торсхавн — Виборг 1:2 (перший матч 0:3)
Голи: Пшибільські, 79 — Мортімер, 64, Джатта, 86.