Ліга конференцій

Завершилися перші матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій.

Відбулися перші матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

У першому матчі австрійський Вольфсберг у гостях впевнено обіграв мальтійську Гзіру з рахунком 4:0, при тому, що перша гра закінчилася без голів.

Гзіра — Вольфсберг 0:4 (перший матч 0:0)

Голи: Барібо, 12, Баумгартнер, 33, Рехер, 59 (пен), Боаке, 84.

У другій грі датський Виборг у гостях здобув перемогу з рахунком 2:1 над Торсхавном, підкріпивши успіх у першому матчі, коли команда з Фарерських островів поступилася 0:3.

Б36 Торсхавн — Виборг 1:2 (перший матч 0:3)

Голи: Пшибільські, 79 — Мортімер, 64, Джатта, 86.