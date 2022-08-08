Ліга конференцій

Команди зіграють другу гру між собою у змаганні.

У рамках матчу-відповіді третього раунду Ліги конференцій луганська Зоря у гостях буде протистояти румунській Університаті.

Поєдинок пройде на арені Іон Облеменко у місті Крайова, де домашні ігри грає Університатя. Дата матчу — 11 серпня о 20:30 за київським часом.

Де дивитись матч Університатя — Зоря?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між клубами з України та Румунії, яка розпочнеться о 20:30.

Крім того, на кабельному ТБ транслювати протистояння буде телеканал Setanta Sports. Цю гру зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.

Окрім цього телеканалу, матч транслюватиме і телеканал 2+2, але доступна трансляція буде із 15-хвилинною затримкою.

Нагадаємо, що у першому матчі команда Патріка ван Леувена здобула мінімальну перемогу над суперником із рахунком 1:0. Відео забитого голу луганчанами та цікаві моменти матчу можна дивитись на Football.ua.