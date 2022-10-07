Крім них на нагороду претендують Брюнхільдсен та Куск.
Хосе Луїс Моралес, Getty Images
07 жовтня 2022, 10:40
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня за підсумками матчів третього туру групового етапу Ліги конференцій.
На нагороду найкращому гравцю тижня Ліги конференцій претендують:
- півзахисник Вільярреала Хосе Луїс Моралес – хет-трик у ворота віденської Австрії (5:0);
- нападник Фіорентини Крістіан Куаме — гол та асист у матчі з Хартсом;
- хавбек Мольде Ола Брюнхільдсен – дубль у ворота Шемрока Роверса;
- півзахисник Сількеборга Каспер Куск — гол та результативна передача у зустрічі зі Стяуа.
Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.