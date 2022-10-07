УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня за підсумками матчів третього туру групового етапу Ліги конференцій.

На нагороду найкращому гравцю тижня Ліги конференцій претендують:

- півзахисник Вільярреала Хосе Луїс Моралес – хет-трик у ворота віденської Австрії (5:0);

- нападник Фіорентини Крістіан Куаме — гол та асист у матчі з Хартсом;

- хавбек Мольде Ола Брюнхільдсен – дубль у ворота Шемрока Роверса;

- півзахисник Сількеборга Каспер Куск — гол та результативна передача у зустрічі зі Стяуа.

Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.