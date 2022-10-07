Ліга конференцій

Крім них на нагороду претендують Брюнхільдсен та Куск.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня за підсумками матчів третього туру групового етапу Ліги конференцій.

На нагороду найкращому гравцю тижня Ліги конференцій претендують:

- півзахисник Вільярреала Хосе Луїс Моралес – хет-трик у ворота віденської Австрії (5:0);

- нападник Фіорентини Крістіан Куаме — гол та асист у матчі з Хартсом;

- хавбек Мольде Ола Брюнхільдсен – дубль у ворота Шемрока Роверса;

- півзахисник Сількеборга Каспер Куск — гол та результативна передача у зустрічі зі Стяуа.

Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.