До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА.
Рома — Бетіс, Getty Images
07 жовтня 2022, 09:55
У поєдинку третього туру групового етапу Ліги Європи Бетіс у гостях обіграв Рому з рахунком 2:1.
У складі переможців результативними ударами відзначилися Родрігес та Луїс Енріке, а у господарів єдиний м'яч забив Дібала, який реалізував пенальті.
Також зазначимо, що у компенсований час до другого тайму з поля було вилучено Дзаньоло.
Огляд матчу
Рома — Бетіс 1:2
Голи: Дібала, 34 (пен.) — Родрігес, 40, Луїс Енріке, 88.
Видалення: Дзаньоло, 90+3.
Джерело: MEGOGO