Ліга Європи

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА.

У поєдинку третього туру групового етапу Ліги Європи Бетіс у гостях обіграв Рому з рахунком 2:1.

У складі переможців результативними ударами відзначилися Родрігес та Луїс Енріке, а у господарів єдиний м'яч забив Дібала, який реалізував пенальті.

Також зазначимо, що у компенсований час до другого тайму з поля було вилучено Дзаньоло.

Огляд матчу

Рома — Бетіс 1:2

Голи: Дібала, 34 (пен.) — Родрігес, 40, Луїс Енріке, 88.

Видалення: Дзаньоло, 90+3.

Джерело: MEGOGO