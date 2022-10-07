Ліга конференцій

Найгіршим гравцем дніпрян був Валентин Рубчинський.

Дніпро-1 у матчі третього туру групового етапу Ліги конференцій поділив очки з Вадуцем (2:2).

Найкращим гравцем дніпрян за версією статистичного порталу SofaScore був півзахисник Олександр Піхальонок з оцінкою 8,3 бала. Найгіршим у складі команди Олександра Кучера був хавбек Валентин Рубчинський – 6 балів.

У складі клубу з Ліхтенштейну найкращим був півзахисник Мілан Гаїч – 8,4 бала.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер Дніпра-1 Валерій Городов.