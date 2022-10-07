Найгіршим гравцем дніпрян був Валентин Рубчинський.
Олександр Піхальонок, СК Дніпро-1
07 жовтня 2022, 09:00
Дніпро-1 у матчі третього туру групового етапу Ліги конференцій поділив очки з Вадуцем (2:2).
Найкращим гравцем дніпрян за версією статистичного порталу SofaScore був півзахисник Олександр Піхальонок з оцінкою 8,3 бала. Найгіршим у складі команди Олександра Кучера був хавбек Валентин Рубчинський – 6 балів.
У складі клубу з Ліхтенштейну найкращим був півзахисник Мілан Гаїч – 8,4 бала.
Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер Дніпра-1 Валерій Городов.