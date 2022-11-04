Крім них, на нагороду номіновані Валентен Роберж і Пабло Форнальс.
Ріккардо Сапонара, Getty Images
04 листопада 2022, 12:51
Учора, 3 листопада, відбулися матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги конференцій.
УЄФА назвав кандидатів на звання автора найкращого гола за підсумками минулого ігрового тижня.
На нагороду претендують півзахисник Вест Гема Пабло Форнальс, захисник Аполлона Валентен Роберж, хавбек Фіорентини Ріккардо Сапонара та гравець Кельна Деніс Хусейнбашич.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.