Вибори нового президента відбудуться 5 квітня в Лісабоні.
Александер Чеферін, Getty Images
06 січня 2023, 15:58
Діючий президент УЄФА Александер Чеферін може залишитися без конкурентів на майбутніх виборах нового голови організації. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
До раніше вказанного терміну лише 55-річний словенець зареєстрував свою кандидатуру для виборів.
Вибори нового президента відбудуться 5 квітня у Лісабоні на черговому когресі УЄФА.
Нагадаємо, Чеферін очолює УЄФА з 2016 року.
Раніше повідомлялося, що Суперліга надіслала відповідь щодо вироку європейського суду на користь УЄФА.