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Вибори нового президента відбудуться 5 квітня в Лісабоні.

Діючий президент УЄФА Александер Чеферін може залишитися без конкурентів на майбутніх виборах нового голови організації. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

До раніше вказанного терміну лише 55-річний словенець зареєстрував свою кандидатуру для виборів.

Вибори нового президента відбудуться 5 квітня у Лісабоні на черговому когресі УЄФА.

Нагадаємо, Чеферін очолює УЄФА з 2016 року.

Раніше повідомлялося, що Суперліга надіслала відповідь щодо вироку європейського суду на користь УЄФА.