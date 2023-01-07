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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 січня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 6 січня:

Помер колишній нападник збірної Італії Джанлука Віаллі.

Чинний президент УЄФА Александер Чеферін залишається єдиним кандидатом на майбутніх виборах на цю посаду.

Англійський Брентфорд, у якому грає українець Єгор Ярмолюк, підсилився сином Девіда Бекхема.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.