Відбулися заключні матчі-відповіді єврокубкового турніру.
Фіорентина - Брага, Getty Images
23 лютого 2023, 23:57
Сьогодні, 23 лютого, відбулися заключні матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.
У першій грі швейцарський Базель обіграв турецький Трабзонспор із рахунком 2:0. Перемогу швейцарцям принесли забиті м'ячі у виконанні Амдуні та Зечірі.
Базель — Трабзонспор 2:0 (перший матч 0:1)
Голи: Амдуні, 13, Зечірі, 76.
Польський Лех переміг норвезький Буде-Глімт з рахунком 1:0. Перемогу та прохід у наступний раунд турніру забезпечив гол Ісхака у середині другого тайму.
Лех — Буде-Глімт 1:0 (перший матч 0:0)
Гол: Ісхак, 63.
Фіорентина здобула перемогу над Брагою з рахунком 3:2. У складі "фіалок" відзначилися Мандрагора, Сапонара та Артур Кабрал, а у португальців — Кастру та Джало.
Фіорентина — Брага 3:2 (перший матч 4:0)
Голи: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Кабрал, 83 — Кастру, 17, Джало, 34.
Нагадаємо, на цій стадії турніру виступав і Дніпро-1, який не зміг обіграти кіпрський АЕК та вилетів із турніру.