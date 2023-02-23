Ліга конференцій

Відбулися заключні матчі-відповіді єврокубкового турніру.

Сьогодні, 23 лютого, відбулися заключні матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.

У першій грі швейцарський Базель обіграв турецький Трабзонспор із рахунком 2:0. Перемогу швейцарцям принесли забиті м'ячі у виконанні Амдуні та Зечірі.

Базель — Трабзонспор 2:0 (перший матч 0:1)

Голи: Амдуні, 13, Зечірі, 76.

Польський Лех переміг норвезький Буде-Глімт з рахунком 1:0. Перемогу та прохід у наступний раунд турніру забезпечив гол Ісхака у середині другого тайму.

Лех — Буде-Глімт 1:0 (перший матч 0:0)

Гол: Ісхак, 63.

Фіорентина здобула перемогу над Брагою з рахунком 3:2. У складі "фіалок" відзначилися Мандрагора, Сапонара та Артур Кабрал, а у португальців — Кастру та Джало.

Фіорентина — Брага 3:2 (перший матч 4:0)

Голи: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Кабрал, 83 — Кастру, 17, Джало, 34.

Нагадаємо, на цій стадії турніру виступав і Дніпро-1, який не зміг обіграти кіпрський АЕК та вилетів із турніру.