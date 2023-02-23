Ліга конференцій

Наставник кіпрського клубу поділився своїми думками після гри із Дніпром-1.

Головний тренер кіпрського АЕКу з Ларнаки Хосе Луїс Ольтра прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій проти Дніпра-1 (0:0), який дозволив кіпріотам пройти в наступний раунд турніру.

"Я дуже щасливий, що нам вдалося сьогодні втримати позитивний результат і пройти у наступний раунд, бо сьогодні і справді історичний день для усіх: і для гравців, і для персоналу, і для вболівальників, і для тренерів, і для журналістів, і для всього Кіпру. Гравці провели матч дуже добре, і я хочу їм подякувати за неймовірну гру. Нам було важко у декількох моментах. Їх було буквально два-три, але ми зуміли вийти з під пресингу і продемонструвати свою гру. Також хочу сказати, що у першу чергу ми присвячуємо наш результат вболівальникам, котрі приїхали сьогодні до Кошице.

Стосовно Дніпра-1, то їх захист був дуже щільнім і у нас було мало моментів, після яких можна було б забити гол. Крім того, після кількох небезпечних атак нам не вистачало завершального пасу, щоб відбувся гольовий момент. У Дніпра-1 чудові гравці, висококваліфіковані професіонали і відсутність Артема Довбика сьогодні вплинула на гру, адже він є зірковим форвардом. Бажаю цьому колективу у майбутньому успіхів.

Відверто кажучи, живу наче у мрії. Мабуть, ще не прийшло усвідомлення того, що ми зробили, але у першу чергу треба подякувати гравцям за цей неймовірний виступ. Вони виклалися на максимум, віддають усе і б’ються наче воїни. Вони роблять дуже серйозну роботу, за що я їм вдячний. Моя ж ціль допомогти їм налаштувати свої ідеї, десь підказати. Тепер усі наші думки про наступний матч, і для мене гра з Аполлоном не менш важлива, ніж сьогоднішня. Нам потрібно продовжити цей шлях і триматися позитивної хвилі.

Жеребкування? Хотів би побачити Вільярреал, і не просто через те, що це сильна команда, а тому що це частина моєї родини – це іспанський клуб. Відзначу і Вест Гем – сильний клуб з Англії. Але скажу, що і з Дніпром-1 було тяжко грати, адже ми знаємо, які сильні професіонали там грають, але вони зараз проходять через важку ситуацію, що коїться у їх країні. Для нас всі суперники будуть важкими, але ми будемо прагнути пройти у наступний раунд", - наводить слова Ольтри прес-служба дніпрян.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – АЕК.