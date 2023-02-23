Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій, що відбувся 23 лютого 2023, 19:45.

Дніпро-1 у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій не зміг роздрукувати ворота кіпрського АЕКу з Ларнаки.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0, що означало, що українська команда вилітає з єврокубкового турніру після поразки у першій грі з рахунком 0:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — АЕК Ларнака в 1/16 фіналу Ліги конференцій-2022/23:

Дніпро-1 — АЕК Ларнака 0:0 (перший матч — 0:1)

Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер (Когут, 73), Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Танчик, 46), Бабенко — Бланко, Піхальонок, Пеглоу (Назаренко, 84) — Гуцуляк.



АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс (Гонсалес, 90+1), Луїш Густаву — Фараж (Ніколич, 84), Оєр (Мамас, 84), Яколіш (Касас, 74) — Лопеш (Енглезу, 90+1).



Попередження: Пеглоу, Хайнер, Гуцуляк — Гарсія, Томович, Понс.